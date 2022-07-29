Полиция Франции взялась за расточительно использующих воду граждан

На территории 91 из 96 департаментов Франции из-за засухи ввели режим экономии воды. Полиция выслеживает нарушителей даже на их собственных приусадебных участках, сообщил телеканал BFM.

«„Водная полиция“ выслеживает тех, кто не соблюдает ограничения, 91 из 96 французских департаментов предупреждены о засухе и находятся под ограничениями на воду», — сообщил автор сюжета.

Журналисты отправились в рейд вместе с сотрудниками экологической полиции. Объезжая частный сектор, они заметили, что у одного из домовладельцев слишком зеленый газон, и решили к нему зайти. Правоохранители спросили у хозяина, где находится оборудование для полива, и посмотрели показания счетчиков. Ему вынесли предупреждение.

Следующей точкой маршрута стал гольф-клуб. Его владельца тоже обвинили в расточительном использовании воды и даже нашли шланг, из которого она текла прямо в пруд.