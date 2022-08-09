США и Европа страдают от засухи и жары: леса и поля объяты пожарами, реки обмелели, а людей просят поменьше умываться, не поливать газоны и экономить воду любой ценой. Аномальные температуры могут привести к настоящему экологическому бедствию. Запад мог бы уберечься от части проблем, если бы поучился дальновидности у России.

Европа страдает не только от обратного эффекта антироссийских санкций, но и от природных катаклизмов. Жара и засуха заставляют западные правительства всерьез беспокоиться о своем будущем: урожай гибнет, поля и леса охвачены пожарами, а реки и другие водоемы стремительно мелеют.

Реки Европы обмелели

В Германии из-за почти рекордно низкого уровня воды в Рейне под угрозой оказалось судоходство. Издание Bild сообщило, что если в ближайшее время в стране не пройдут дожди, «высохнут не только поля и леса, но и вся экономика».

От климатических катаклизмов страдает немецкая энергетика: гидроэлектростанции не могут работать в полную силу из-за снижения уровня воды в водоемах. При этом урожаи пшеницы немецких сельскохозяйственных предприятий уже на 30-40% уступают прошлогодним.

Также из-за обмеления Рейна в Германии растут цены, а товары — от угля, металлов и удобрений до зерна и продуктов питания — поставляются в меньших количествах. В худшем случае судоходство по реке может остановиться совсем. В Нидерландах подтвердили, что уровень Рейна опустился почти до рекордно низкого — масштабы видны на фотографиях со спутника.

Засуха и жара отражается и на простых немцах: из-за падения уровня грунтовых вод им запретили поливать растения и наполнять бассейны, а также набирать воду в природных водоемах.

Уровень воды также сильно упал в Дунае: власти Румынии пожаловались на то, что в трех уездах нет воды для полива полей, а судоходство готово остановиться из-за проступивших песчаных островков и остовов давно затонувших кораблей.

Обмелела и Темза — ее истоки пересохли впервые в истории из-за аномально высоких температур. Последний рекорд жара в Великобритании побила 17 июля, когда столбик термометра там перевалил за 40 градусов по Цельсию.

Не поливать газоны и не мыть голову

Проблемы из-за засухи возникли и в Италии. Местные власти объявили режим ЧС в пяти северных регионах, а в некоторых городах, например, в Вероне из-за ввели ограничения на использование пресной воды. В числе прочих от жары и засухи пострадают виноделы — итальянцы, французы, португальцы и испанцы прогнозируют урожай винограда на четверть меньше обычного.

Горожанам запретили поливать огороды, наполнять бассейны, мыть автомобили и использовать воду в любых других целях не первой необходимости. За нарушение распоряжения жителям Вероны грозит штраф до 500 евро (около 31 тысячи рублей).

Также людям посоветовали не споласкивать посуду под проточной водой перед тем, как загрузить ее в посудомоечную машину, не размораживать продукты в воде и предпочитать душ принятию ванны, а также экономно расходовать воду в сливном бачке унитаза.

Итальянским парикмахерам в городе Кастеназо даже запретили мыть голову клиентам больше одного раза и тоже пообещали за нарушение штраф до 500 евро. А власти Милана распорядились отключить фонтаны, чтобы сэкономить воду.

В Италии уже объявляли наивысший уровень опасности из-за жары: на юге страны, в том числе в Риме и Флоренции, температура переваливала за 40 градусов по Цельсию. Власти также готовились объявить о режиме ЧС из-за засухи в Апеннинах и рекордно низких уровней воды в главных пресноводных водоемах страны.

Во Франции жара и засуха также вынудили власти также ввести ограничения на использование пресной воды. Местных жителей, которые решились в обход запрета полить свои лужайки и огороды, отлавливает «экологическая полиция». Из-за засухи и жары во Франции также отмечают рост цен на молочную продукцию, сообщил телеканал BFMTV. У фермеров и животноводов не хватает травы, чтобы кормить скот, а цены на корма сильно взлетели.

Засуха не обошла стороной и США: там и-за дефицита воды начали уничтожать газоны, так как на озеленение, по подсчетам местных экспертов, уходит слишком много воды. В Южной Неваде уже уничтожили около четырех миллионов квадратных метров газонов в общественных пространствах — их заменят капельно-орошаемыми деревьями и растениями.

Пожары — начало конца

В Испании последствия засухи и вовсе катастрофические: в стране начались лесные пожары, потушить которые не удается, так как водохранилища заполнены меньше, чем на половину, а в случае большого расхода воды властям придется ввести ограничения не только на работу фонтанов и полива улиц, но и для сельского хозяйства, животноводства и промышленности.

Пожары охватили и США: в Калифорнии всего за одну ночь выгорело 26 километров леса, охватив в том числе и национальный паке Йосемити. Более 400 бригад пожарной охраны, самолетов, вертолетов и бульдозеров не могли справиться с огнем, вызванным жарой и засухой.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Ильи Рыбальченко, пожары — одна из самых больших проблем, которую приносит с собой жара, так как продукты горения вызывают так называемую мглу — взвесь в воздухе, которая оседает в легких и усугубляет заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Но сильнее от пожаров страдают не люди, а животный мир: пожары и засухи ставят под угрозу биоразнообразие. Например, есть виды животных, которые могут полностью вымереть из-за лесных пожаров.

«На нашей планете такие существа, которых мгла просто уничтожает — это моллюски и различные существа, живущие в ракушках. В результате такого „смога“ мы получаем кислотные дожди, которые растворяют домики у моллюсков», — объяснил Рыбальченко.

Еще одна проблема — выветривание земли. После пожаров из почвы выдувает корни и семена, погибают микроорганизмы, которые помогали питать растительность. Причем просто засеять выжженные земли не получится, уверен Рыбальченко.

Хвоя, например, не растет десятилетиями даже после небольшого выжигания. Соответственно, нет хвои — нет белок, нет белок — нет их санитарной функции, из-за этого отдельные животные и растения вытесняются другими. Казалось бы, просто жара, а результат — полнейшая экологическая катастрофа Илья Рыбальченко.

Европейские АЭС под угрозой?

Во Франции, как и в других европейских странах, из-за жары и засухи под угрозой оказалось производство ядерной энергии. Из-за нехватки воды для охлаждения реакторов они могут перегреться, что чревато катастрофами. Чтобы избежать их, европейские АЭС готовы остановить работу.

Пяти станциям, по данным Reuters, разрешили сбрасывать горячую воду из систем охлаждения энергоблоков — по закону производства не имеют на это права, чтобы не загрязнять окружающую среду.

По словам Ильи Рыбальченко, Европа не в первый раз демонстрирует свое неумение планировать на долгую перспективу и брать в расчет всевозможные ЧП. Это и стало одной из причин того коллапса, который сейчас испытывает Запад из-за обмеления водоемов и аномальной жары.

Это касается и повсеместного увлечения «ветряками», и их надежд на то, что Рейн всегда будет полноводным, а газовое хранилище всегда будет заполнено. Ровно то же самое происходит у них и с оборудованием: они предполагают, что всегда будет одинаковый климат, всегда будут одинаковые погодные условия Илья Рыбальченко.

В России, по мнению Рыбальченко, ситуация обстоит совершенно иначе, так что иностранцам стоило бы поучиться предусмотрительности у отечественных инженеров и производителей.

«Российский холодильник способен работать при любых падениях напряжения, а немецкий уже перестает, как и микроволновки — то же самое касается и промышленных объектов. Может быть, европейцам стоит приехать и поучиться у нас работать в любых условиях», — заключил эколог.