Климатолог оценил прогноз погоды на лето

Ранее климатолог Андрей Киселев заявил, что в России летом ожидаются засухи, мощные ливни, смерчи и ураганы.

«Климат — это чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Но все долгосрочные прогнозы — ориентировочные. Они строятся на методе аналогов, то есть на архивных записях предыдущих сезонов», — пояснила Зайцева.

По ее словам, уверенно могут сделать прогноз на неделю люди, имеющий доступ к архивам.