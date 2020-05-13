Климатолог оценил прогноз погоды на лето
Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН объяснила, что делать долгосрочные прогнозы погоды неправильно. Так как факторы, влияющие на погоду, могут измениться.
Ранее климатолог Андрей Киселев заявил, что в России летом ожидаются засухи, мощные ливни, смерчи и ураганы.
«Климат — это чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Но все долгосрочные прогнозы — ориентировочные. Они строятся на методе аналогов, то есть на архивных записях предыдущих сезонов», — пояснила Зайцева.
По ее словам, уверенно могут сделать прогноз на неделю люди, имеющий доступ к архивам.