    12 мая 2020, 22:39

    Климатолог спрогнозировал природные катаклизмы в России этим летом

    Дарья Морозова

    Этим летом в России ожидаются ураганы, ливни, засуха и, возможно, даже смерчи. Так считает сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
    Климатолог спрогнозировал природные катаклизмы в России этим летом

    По его словам, вероятно, будет учащение природных катаклизмов, «это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств».

    «Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — уточнил Киселев.

    Он добавил, что катаклизмы могут коснуться всех регионов России, но где они нанесут наибольший вред, предсказать сложно.

    Ранее кардиолог Ян Габинский напомнил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно следить за своим здоровьем во время погодных изменений. По его словам, им «нужно избегать стрессовых ситуаций, чрезмерных физических нагрузок» и «не забыть вовремя принять лекарство, чтобы предупредить негативные последствия перепада давления». Он уточнил, что если принять лекарство, когда самочувствие уже ухудшилось, оно не подействует, а может только навредить.