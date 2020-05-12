Климатолог спрогнозировал природные катаклизмы в России этим летом

По его словам, вероятно, будет учащение природных катаклизмов, «это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств».

«Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — уточнил Киселев.

Он добавил, что катаклизмы могут коснуться всех регионов России, но где они нанесут наибольший вред, предсказать сложно.

Ранее кардиолог Ян Габинский напомнил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно следить за своим здоровьем во время погодных изменений. По его словам, им «нужно избегать стрессовых ситуаций, чрезмерных физических нагрузок» и «не забыть вовремя принять лекарство, чтобы предупредить негативные последствия перепада давления». Он уточнил, что если принять лекарство, когда самочувствие уже ухудшилось, оно не подействует, а может только навредить.