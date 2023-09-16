Экология 16 сентября 2023, 23:12 Калифорния привлечет к суду нефтяников из-за проблем с климатом Reuters: Калифорния подала в суд на нефтяные компании из-за изменения климата РИА «Новости»

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Штат Калифорния подал в суд на крупные нефтяные компании, такие как ExxonMobil, Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips, а также Американский институт нефти (API). Правительство штата обвиняет нефтяников в замалчивании и приуменьшении климатических рисков, которые несет использование ископаемого топлива. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представители штата считают, что нефтяные гиганты обманывают населения. А также обвиняют компании в том, что они нанесли Калифорнии ущерб на десятки миллиардов долларов.

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Но еще больший ущерб Калифорния может понести в будущем из-за катаклизмов, вызванных климатическими изменениями. Власти штата требуют создать фонд для оплаты этих будущих убытков.

Представители компаний-ответчиков — API и Shell, в свою очередь отметили, что вопросы климатической повестки должны обсуждаться в Конгрессе, а не в суде.

В понедельник, 10 сентября, президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление страшнее ядерной войны.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. По мнению дипломата, повышение температуры может привести к серьезным проблемам. Он обратился к мировым лидерам с требованием активизировать борьбу с глобальным потеплением.