Общество 06 сентября 2023, 11:59 Генсек ООН заявил о необходимости активизировать борьбу с изменением климата Генсек ООН Гутерриш назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю Freepik

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Повышение температуры в мире может привести к серьезным проблемам. Лето 2023 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он обратился к мировым лидерам с требованием активизировать борьбу с глобальным потеплением.

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«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис», — сообщил Гутерриш.

По его словам, экстремальные погодные явления обрушились на каждый уголок планеты.

«Мы все еще можем избежать худшего», — добавил генсек.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что число смерчей в России увеличится из-за глобального потепления. По его словам, по причине усиления парникового эффекта вырастет температура в стране. Это приведет к ураганным ветрам, смерчам и торнадо. Климатолог добавил, что в России будет больше сильных дождей и меньше снегопадов.