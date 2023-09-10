Мир 10 сентября 2023, 19:49 Байден заявил, что глобальное потепление страшнее ядерной войны Байден: главной экзистенциальной угрозой является глобальное потепление РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден заявил, что глобальное потепление страшнее ядерной войны. По его словам, это более реальная угроза, и обратного пути нет, написал ТАСС.

«Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны — глобальное потепление. [Повышение температуры] на 1,5 градуса в следующие 20-10 лет», — сказал он.

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Лидер США также добавил, что на саммите G20 в Нью-Дели страны-участницы тоже обсуждали этот вопрос. Байден подчеркнул, что необходимо понять — это проблема.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил о необходимости активизировать борьбу с изменением климата. Он заявил, что начался климатический кризис и экстремальные погодные явления обрушились на каждый уголок планеты.

Гутерриш признался, что изменения температур его пугают. Эпоха глобального потепления закончилась и наступила «эра глобального кипения».