Искусственные дожди вызовут в Якутии для борьбы с лесным пожаром

В Якутии с понедельника начнут вызывать искусственные дожди для того, чтобы справиться с лесным пожаром в Горном районе республики. Пламя уже подошло на расстояние 1,5 километра к селу Кюерелях. Об этом со ссылкой на якутский оперативный штаб сообщило РИА «Новости».

На территории Горного улуса с 5 июля будет работать самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием для искусственного вызывания осадков. В оперштабе заверили, что на сегодняшний день угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов нет. При этом в единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что верховой лесной пожар подошел к селу Кюерелях на 1,5 километра.

В Горный район, где возникла опасная ситуация из-за природных пожаров, по поручению главы республики выехали первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников и глава госкомитета по обеспечению безопасности Дмитрий Лепчиков. В этом районе тушат 12 природных пожаров. Всего на территории Якутии действуют 310 лесных пожаров. За сутки ликвидировали 41 возгорание.

Житель Якутска Егор Гуляев своими глазами наблюдал лесной пожар, из-за которого перекрыли движение на федеральной трассе. Ранее он рассказал «360», что ситуация с пожарами повторяется из года в год.