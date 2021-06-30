Лесной пожар перекрыл федеральную трассу в Якутии. Видео

Лесной пожар в Таттинском и Томпонском районах Якутии вызвал сильное задымление на участке федеральной трассы «Колыма», проезд по которой временно запретили из-за распространения огня. Очевидцы сняли пожар на видео и отправили «360».

Видео прислано через приложение «Репортер 360» (для iOS и Android).

Огонь уже начал идти вдоль трассы. Пламя движется в сторону реки Алдан, до переправы остается 40 километров. Задымления из-за лесных пожаров наблюдаются также на территории Усть-Майского района.

Проезд по трассе «Колыма» по направлению Якутск — Магадан закрыли на участке с 326-го по 365-й километр. Местные власти призвали водителей не выезжать в сторону Якутска и обратно, пока дорога не откроется и проезд не станет безопасным.

«МЧС стараются потушить, также власти стараются вызвать искусственный дождь, чтобы как-то прекратить пожар. По всей республике, особенно в нашей столице, пока дыма не наблюдается, но на днях, скорее всего, уже появится», — рассказала «360» очевидица Дарья.

В Минэкологии Якутии сообщали, что в республике тушат 96 лесных пожаров общей площадью свыше 83,5 тысячи гектаров. Леса горят в 17 районах республики. Из них 21 природный пожар в девяти районах на площади 19 тысяч гектаров уже локализован.

Ранее в Свердловской области произошел пожар на территории природного заповедника «Денежкин Камень».