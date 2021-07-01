«Оказались лицом к лицу с пламенем». Житель Якутска рассказал о бушующем лесном пожаре

Житель Якутска Егор Гуляев был одним из тех, кто воочию видел пожар, который не позволял передвигаться по якутской трассе. О своих эмоциях в тот момент и о том, как люди спасаются от ежегодных пожаров, он рассказал «360».

Лесной пожар в Таттинском и Томпонском районах Якутии создал сильное задымление на участке федеральной трассы «Колыма». Из распространения пламени проезд по этой дороге запретили. Однако Егор был одним из тех, кто успел на ней проехать, когда пожар уже полыхал. Гуляев рассказал, что ехал по этой трассе примерно за сутки до SMS-оповещения о том, что не стоит этого делать.

«Когда мы были там, то оказались лицом к лицу с пламенем. Страшно. Когда ты смотришь в окно и видишь дым. Если смотреть дальше, то ты видишь огонь», — вспомнил он.

По его словам, на протяжении многих лет ситуация с пожарами в региона одна и та же.

«Когда наступает конец июня-июль, мы уже знаем то, что каждый раз нам придется мочить тряпки и выезжать за город. чтобы более свежий воздух был. Там больше деревьев. У нас в город очень мало зелени. Чистого кислорода нет — головная боль обеспечена», — отметил местный житель.

По его словам пик задымления придется на июль. Люди, чтобы как-то дышать мочат полотенца и используют их как маски. Также они мочат постельное белье и вешают его на двери, спинки стульев.

Проезд по трассе «Колыма» по направлению Якутск — Магадан закрыли на участке с 326-го по 365-й километр из-за лестного пожара.