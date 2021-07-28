Иркутск накрыло пеленой дыма от лесных пожаров в Якутии

Дым от лесных пожаров, которые действуют Якутии, 28 июля накрыл Иркутск. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе на данный момент не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Там рассказали, что в зоне задымления от лесных пожаров в Якутии находятся Иркутск и еще 18 населенных пунктов Иркутской области. Утром 28 июля дым накрыл весь Иркутск.

«По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

На данный момент в Якутии полыхают более 1,3 миллиона гектаров леса. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. При этом в Иркутской области лесные пожары зафиксированы на площади 11,3 тысячи гектаров.

Ранее стало известно, что якутский город Мирный затянуло густым дымом. Кроме того, на запах гари несколько дней назад пожаловались жители Тюмени.