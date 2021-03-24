Ипотека вперые в России стала популярнее потребительских кредитов

Ипотека в России впервые обгонит потребительские кредиты в 2021 году. Таких результатов удастся добиться банкам даже без рекордной выдачи денег населению на покупку жилья.

В этом году российские банки, по мнению экспертов НКР, не смогут повторить рекорд прошлого года, когда выдача по ипотеке превысила 3,8 триллиона рублей. По прогнозам аналитиков, кредитные учреждения предоставят жителям около 3,7 —3,8 триллиона рублей на приобретение жилья. При этом ипотечный портфель вырастет на 14-18% против 21% годом ранее.

«Наиболее быстро среди сегментов банковской розницы по-прежнему будет расти ипотечное кредитование, причем портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объему необеспеченные потребительские кредиты (10,7 триллиона рублей в первом случае против 10,6 триллиона рублей во втором)», — рассказали аналитики​​​ агентству «Прайм».

Причинами замедления роста ипотечных кредитов могут стать повышение ключевой ставки, отмена льготной ипотеки в крупных городах, а также повышенный спрос на покупку жилья в кредит в прошлом году.

Негативно на показателях скажется и дальнейший рост цен на жилье, как в новостройках, так и во вторичке, на фоне падающих доходах населения.

В этом году россияне не спешат брать потребительские кредиты. В НКР прогнозируют, что темпы роста не превысят 11-13%. Эксперты предполагают, что в этом году вырастут ставки по кредитам.