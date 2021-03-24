Россиян предупредили о скачке кредитных ставок

Средние ставки по кредитам в России к концу года могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт. Причиной этому аналитики назвали ускоренный переход к нейтральной монетарной политике.

В течение 2021 года ключевую ставку поднимут до 5-5,25%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование НКР. Причем следующее повышение вероятно уже в апреле.

Если развитие получит негативный инфляционный сценарий, то ставка, не исключено, достигнет 6%. Однако шанс подобного исхода событий более низкий.

«Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам», — подчеркнули аналитики. Они предрекли резкое увеличение этого показателя во всех кредитных сегментах до 0,75-1 процентного пункта.

Банкам придется менее активно повышать ставки по вкладам физических лиц, чтобы сохранить долю прибыли бизнеса. Скорее всего, изменения останутся в пределах 0,5–0,75 процентного пункта до конца 2021 года.

В январе, по данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в РФ равнялась 7,23% годовых. Кредиты на срок до года обходились в 13,51%, у займов более года ставка была на уровне 10,63%.