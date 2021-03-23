Рекордное число россиян оформило ипотеку онлайн в прошлом году

Около 290 тысяч российских семей оформили ипотеку онлайн в минувшем году, сообщил сайт RT со ссылкой на совместное исследование аналитического центра «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ.

Уточняется, что каждый шестой клиент взял ипотеку через интернет.

«Во многом это результат масштабной, системной работы по цифровизации рынка, которая ведется по поручению президента в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Уже сегодня все этапы оформления кредита законодательно разрешены в удаленном формате», — пояснил руководитель «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Он добавил, что благодаря развитию единой биометрической системы процесс оформления такого кредита еще прочнее внедрится в онлайн. Некоторые финансовые организации уже начали проводить сделки дистанционно с возможностью ставить подпись в документах при помощи смартфона.