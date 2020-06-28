Кратковременный дождь, местами сильный, а также гроза, град в некоторых районах, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидается в Московской области 28 июня, в период с 10:00 до 23:00.

Местным жителям советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не стоять рядом с электропроводкой и антеннами, а также отключить радио и телевизор. В МЧС напоминают, что на улице не стоит прятаться под высокими деревьями, не находиться у рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

Следующая неделя в Москве начнется с комфортной прохладной погоды, характерной для конца июня. Понижение температуры стартует с воскресенья, 28 июня. В ночь на 29 июня ожидается +10...+12 градусов, а дневные температуры — +20…+22 градуса.

Температурные изменения связаны с тем, что холодный атмосферный фронт накроет Среднерусскую равнину. Вдоль него протянется гряда мощных грозовых облаков высотой до 12 тысяч метров, прогнозируются интенсивные ливни с количеством осадков до 10 миллиметров.