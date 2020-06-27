Москвичей предупредили о надвигающихся ливнях и похолодании

Холодный атмосферный фронт накроет Среднерусскую равнину в воскресенье, 28 июня. В столичном регионе пройдут грозы с ливнями. На смену жаре придет прохлада.

«В воскресенье Среднерусскую равнину атакует холодный атмосферный фронт, вдоль которого протянется гряда мощных грозовых облаков высотой до 12 тысяч метров. Это значит, что будут интенсивные ливни с количеством осадков до 10 миллиметров, а это около 15% месячной нормы. Ну и посвежеет воздух. В ночь на 27 июня в Московской области будет +13…+18 градусов. В столице +15…+17 градусов. Днем будет до +26 градусов в городе, а в Подмосковье на один градус выше», — рассказал «360» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе он усилится. Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

27 июня в столичном регионе жарко. В Москве около +30 градусов, в Подмосковье +31 градус. Это примерно на семь градусов выше нормы для конца июня. Осадков не ожидается.