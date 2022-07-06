«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до 7 июля

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до 22.00 7 июля из-за угроз пожаров. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» уровень подразумевает, что погода потенциально опасна. Накануне в регион пришли сильные дожди, но температурный фон продолжает быть выше климатической нормы на два-четыре градуса.

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, дождливая погода продлится в Москве до конца недели, а температура упадет ниже +30 градусов только с пятницы, 8 июля.

В конце следующей недели столбики термометра покажут +24…+26 градусов. В выходные температура сохранится на таком же уровне.