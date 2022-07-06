Москвичам пообещали дожди до конца недели

Дождливая погода продлится в Москве до конца недели. При этом температура воздуха опустится ниже +30 градусов только с пятницы, 8 июля. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа», — сказала Макарова в разговоре с ТАСС.

По ее словам, в среду, 6 июля столицу накроют дожди с грозами и градом. Ветер будет дуть со скоростью от 12 до 17 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 22 метров в секунду. Столбики термометров днем в городе покажут от +28 до +30 градусов. В Подмосковье ожидается от +26 до +31 градуса.

«В пятницу станет чуть прохладнее — будет +24…+26 градусов. В субботу и воскресенье температура сохранится на таком же уровне», — уточнила метеоролог.

При этом она подчеркнула, что недели температурный фон будет выше климатической нормы. Отклонение составит два-четыре градуса.

Днем 5 июля в столичном регионе прошли сильные дожди. Осадки пришли на смену жаре и безоблачной погоде. Ливни привели к сильным подтоплениям, а ветер поломал деревья.