Годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за ночь
В Анапе и Темрюке за прошедшую ночь выпала годовая норма осадков. Об этом в ходе совещания с главой государства рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков», — сказал Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что порой за считаные часы выпадает месячная норма осадков.
Особенно сильно дожди ударили по Анапе, Темрюкскому и Крымскому районам, как ранее рассказал глава Кубани. Но курортный сезон продолжается, несмотря на непогоду. По словам Кондратьева, ситуация под контролем.
В Краснодарском крае ранее из-за непогоды ранее остались без света более 100 тысяч жителей в 11 населенных пунктах. Режим ЧС из-за циклона, который принес на Кубань дожди и сильный ветер, объявили в 14 муниципалитетах. Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как людей в Анапе эвакуируют из зон подтопления на надувном драконе.
В ночь на субботу в Анапе более 450 человек эвакуировали из подтопленных пансионатов, баз отдыха и поселков. В регионе развернуты восемь пунктов временного размещения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в регионах.