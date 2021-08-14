Годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за ночь

В Анапе и Темрюке за прошедшую ночь выпала годовая норма осадков. Об этом в ходе совещания с главой государства рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что порой за считаные часы выпадает месячная норма осадков.

Особенно сильно дожди ударили по Анапе, Темрюкскому и Крымскому районам, как ранее рассказал глава Кубани. Но курортный сезон продолжается, несмотря на непогоду. По словам Кондратьева, ситуация под контролем.

В Краснодарском крае ранее из-за непогоды ранее остались без света более 100 тысяч жителей в 11 населенных пунктах. Режим ЧС из-за циклона, который принес на Кубань дожди и сильный ветер, объявили в 14 муниципалитетах. Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как людей в Анапе эвакуируют из зон подтопления на надувном драконе.

В ночь на субботу в Анапе более 450 человек эвакуировали из подтопленных пансионатов, баз отдыха и поселков. В регионе развернуты восемь пунктов временного размещения.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в регионах.