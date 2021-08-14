Надувной дракон эвакуировал жителей Анапы из зон подтопления. Видео

В Анапе прошли мощные дожди, некоторые улицы оказались затоплены. В результате людей решили эвакуировать с помощью надувного дракона. На таких обычно туристов катают по Черному морю.

В социальных сетях появилось видео, как на надувного дракона садятся пострадавшие от погодных условий люди. В основном на него усаживают детей и кладут вещи. На кадрах видно, что вода стоит примерно чуть выше щиколотки. С помощью надувного дракона людей вывозят в пункты временного размещения. Из-за подтоплений в городе ввели режим ЧС.

Непогода в Краснодарском крае лишила электроснабжения 108 тысяч человек, проживающих в 11 населенных пунктах. В 19 населенных пунктах подтоплены 1344 частных дома. Затоплен один участок краевой автодороги. Населению оказывают адресную помощь. Откачивают воду. Кроме того, из пяти детских лагерей на период прохождения циклона эвакуировали 989 детей. В Гидрометцентре ранее предупредили о возможных смерчах в Краснодарском крае. Синоптики уточнили, что над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.