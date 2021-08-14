Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в России

Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий в ряде регионов страны имеет беспрецедентный характер. Глава государства в ходе совещания по борьбе с природными пожарами подчеркнул, что важно глубоко и системно заниматься климатической повесткой, сообщило РИА «Новости».

Путин при этом заявил, что угрозы жилым и социально значимым объектам из-за лесных пожаров в Якутии нет. Но вместе с тем он подчеркнул, что ситуацию нужно держать под пристальным контролем.

Глава государства потребовал при необходимости без промедления отправить в безопасные места жителей из зон стихийных бедствий, в первую очередь женщин и детей. Путин также поручил утвердить план по восстановлению жилья и социальных объектов, пострадавших в результате стихийных бедствий.

Ранее президент поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично отправиться в регион для более оперативного управления группировкой, которая занимается тушением природных возгораний.

В Якутии за прошлые сутки эвакуировали более 100 человек из населенных пунктов, охваченных пожарами.