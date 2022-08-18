Лесное хозяйство Рязанской области обвинили в сокрытии данных о масштабах пожаров

Органы лесного хозяйства Рязанской области замалчивали информацию о площади пожаров. Из-за этого не удалось вовремя нарастить федеральные силы для тушения. Такое заявление сделали в Рослесхозе.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — сказано в сообщении организации. Его процитировал ТАСС.

Рязань оказалась в дымке из-за лесных пожарах в регионе. По последним данным, в Рязанской области действует три очага пожара общей площадью 181 гектар. Огонь быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды. При этом, как отметил врио губернатора региона Павел Малков, в ближайшее время осадков ожидать не стоит.

Запах гари и дымку заметили в Москве. При этом в МЧС подчеркнули, что повторения ситуации лета 2010 года не будет. Тогда в московском регионе стоял смог. Пока же Роспотребнадзор рекомендовал проводить дома влажную уборку, на улице надевать медицинские маски, сохранять физическую активность.