Гидрометцентр рассказал, когда в Россию окончательно придет тепло
По его словам, это нормальная ситуация. Ведь Центральная Россия находится в умеренных широтах, весна приходит туда поздно. Вильфанд в комментарии РИА «Новости» отметил, что в такой полосе в мае возможны заморозки.
Утром 10 апреля температура воздуха в Москве составляла +6 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до +9 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, в выходные ожидается от +3 до +7 градусов. В субботу возможен дождь и даже снег. В понедельник, 13 апреля, потеплеет до +14 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, как метеорологи страдают от пандемии коронавируса. Дело в том, что из-за сокращения авиаполетов им стало сложнее составлять прогноз погоды. Ведь на каждом самолете находятся приборы, считывающие на высоте температуру, влажность, ветер и давление.
Россия временно прекратила полеты за рубеж в рамках борьбы с распространением коронавируса. Росавиация разрешает авиакомпаниям совершать только эвакуационные рейсы для вывоза россиян, оставшихся за рубежом. В прошедший четверг на одном из таких самолетов российских туристы прилетели с Бали.