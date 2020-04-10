Гидрометцентр рассказал, когда в Россию окончательно придет тепло

Плащи и куртки жители Центральной России смогут снять не раньше середины апреля. Именно тогда установится теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, это нормальная ситуация. Ведь Центральная Россия находится в умеренных широтах, весна приходит туда поздно. Вильфанд в комментарии РИА «Новости» отметил, что в такой полосе в мае возможны заморозки.

Утром 10 апреля температура воздуха в Москве составляла +6 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до +9 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, в выходные ожидается от +3 до +7 градусов. В субботу возможен дождь и даже снег. В понедельник, 13 апреля, потеплеет до +14 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, как метеорологи страдают от пандемии коронавируса. Дело в том, что из-за сокращения авиаполетов им стало сложнее составлять прогноз погоды. Ведь на каждом самолете находятся приборы, считывающие на высоте температуру, влажность, ветер и давление.

Россия временно прекратила полеты за рубеж в рамках борьбы с распространением коронавируса. Росавиация разрешает авиакомпаниям совершать только эвакуационные рейсы для вывоза россиян, оставшихся за рубежом. В прошедший четверг на одном из таких самолетов российских туристы прилетели с Бали.