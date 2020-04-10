Синоптики: прогнозы погода потеряют в качестве из-за пандемии

Сокращение полетов из-за коронавируса приведет к тому, что метеорологам станет сложнее составлять прогноз. Оказывается, на каждом лайнере были приборы, которые на высоте считывали температуру, влажность, ветер и давление.

«Самолеты бороздят воздушное пространство, и метеорологи имеют полное представление, что происходит в небе… Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймем, насколько ухудшилось качество [прогнозов]», — сказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заметил, что при взлете и посадке самолеты производят вертикальное зондирование атмосферы. Благодаря этому метеорологи получают полное представление о структуре атмосферы в районе аэродромов, причем данные обновляются каждые 5–10 минут.

На российский лайнерах такого оборудования нет, так что метеорологи получают данные только о состоянии атмосферы над другими странами. Но воздушные массы передвигаются, не соблюдая границы, поэтому эти данные очень важны.