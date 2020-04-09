«В бешеной суете собирали вещи». Россияне рассказали, как проходила эвакуация с Бали

Российские туристы 9 апреля вернулись с острова Бали на родину. Рано утром их самолет приземлился в Москве. «360» поговорил с прилетевшими и узнал, как прошла эвакуация.

Илья говорит, что ему повезло. Ведь он собирался улетать из Индонезии только 13 апреля. Билеты купил на рейс авиакомпании «Россия» Денпасар — Москва. Однако тот рейс отменили. Тем не менее власти все равно составляли списки тех, кто остался за рубежом. Заявить о себе и своем желании улететь домой можно с помощью портала госуслуг. Для этого там надо заполнить анкету. Илья так и сделал.

«Потом с нами связывались, проверяли информацию, готовы ли мы вылетать и количество человек. После двух таких звонков 8 апреля ночью по местному времени поступил звонок от „Аэрофлота“, что вечером 8 апреля будет рейс Денпасар — Москва», — рассказал собеседник «360».

По его словам, специальное подтверждение пришло также по SMS и в личный кабинет на сайте госуслуг. Илья без проблем прошел регистрацию и сел в самолет.

Самолет был заполнен на две трети. По прилете из самолета выводили достаточно долго группами по 20 человек Илья.

Он отметил, что всех пассажиров попросили подписать несколько бумаг о том, что они будут соблюдать карантин. После этого всех рассадили в автобусы и развезли по домам.

На том же рейсе летела и Анна Полякова, которая должна была отправиться в Москву еще 6 апреля, но ее рейс тоже отменили. Она сильно волновалась.

«Об эвакуационном рейсе, который состоялся 8 апреля, я узнала меньше чем за сутки. В бешеной суете я собирала вещи, доезжала до аэропорта. Не было уверенности, что этот рейс состоится, так как день за днем отменялись рейсы», — заметила она.

Анна рассказала, что на этот рейс попали жители Москвы и Подмосковья. Во время полета девушку удивило то, что масками пользовались 10–15% людей.

После приземления в Шереметьево, на борт зашли врачи с тепловизорами и полиция, которая попросила подписать документы о соблюдении карантина. Тесты на коронавирус в аэропорту не брали.

Россия с 4 апреля приостановила вылеты за границу для эвакуации оставшихся там граждан РФ. Такое решение объяснили защитой здоровья россиян и борьбой с распространением коронавируса. С 6 апреля процесс возобновили. Росавиация опубликовала список ожидаемых рейсов. Однако ряду авиакомпаний пока не удалось согласовать расписание с ведомством. Так, 8 апреля отменились вылеты и Сеула в Хабаровск и во Владивосток.