Гидрометцентр предсказал «анеморумбометрическую пилу» в Москве

«Ряд метеорологов для привлечения внимания создал такой термин — барическая „пила“. Я бы предложил придумать новый термин — „анеморумбометрическая пила“. Анемо — характеризует скорость ветра, румбо — направление», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привел сайт «Москва 24».

В ближайшее время порывы ветра в городе могут доходить до 18 метров в секунду, предупредил синоптик. Кроме того, будет меняться и атмосферное давление, которое может резко упасть на 25 миллиметров ртутного столба. Впрочем, по словам метеоролога, на самочувствии горожан эти скачки отразиться не должны.

В Москве и Подмосковье тем временем объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует с 10:00 понедельника, 30 декабря, до 06:00 вторника, 31 декабря. В Подмосковье — с 08:00 понедельника и до 04:00 вторника.

Как рассказал ранее Вильфанд, на Новый год температура воздуха будет положительная. Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Так москвичи встретят 31 декабря. А вот после наступления 2020 года температура воздуха опустится на несколько градусов.