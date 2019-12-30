«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — приводит РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра.

В Москве предупреждение из-за ветра действует с понедельника 10:00 до вторника 06:00. В Подмосковье — с 8:00 понедельника и до 4:00 вторника.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей и гостей столицы 31 декабря. По его словам, температура воздуха будет положительная, а также выпадут осадки, но преимущественно они пройдут в виде мокрого снега и даже дождя.

На новогоднюю ночь синоптик прогнозов делать не стал. Однако Вильфанд отметил, что после Нового года температура воздуха опустится. По словам метеоролога, это произойдет в один из первых дней 2020 года — 1 или 2 января.