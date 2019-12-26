Новый год с дождем и мокрым снегом. Москвичам рассказали о погоде 31 декабря

Плюсовая температура, мокрый снег и дождь — такая погода ждет москвичей 31 декабря. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 30 декабря через центр Европейской России (в том числе и через Москву) пройдет фронтальный раздел. Он принесет повышение температуры. Особенно тепло будет утром, а во второй половине дня начнется снег.

«А вот 31 числа температура положительная, тоже осадки будут, но преимущественно в виде мокрого снега и даже дождя», — сообщил Вильфанд. Его процитировал ТАСС.

Что касается новогодней ночи, то тут синоптик не стал делать никаких прогнозов. Однако он отметил, что после Нового года температура воздуха понизится. Это произойдет 1 или 2 января. По данным Гидрометцентра, во вторник ночью столбики термометров покажут -2…-3 градуса, днем ожидается 0…+5 градусов.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что туманы продержатся в Москве до 28 декабря. Они уйдут с наступлением холодной погоды. По его словам, самая низкая температура на этой неделе ожидается 29 декабря. В воскресенье похолодает до -3…-5 градусов.