Генпрокурора попросили проверить ролики Караулова о разливе топлива в Норильске

Журналист Андрей Караулов выложил на своем YouTube-канале два ролика о разливе дизельного топлива в Норильске. Экологи считают, что в обоих видео автор транслировал непроверенную информацию, а иногда и откровенную ложь.

Об этом сказано в заявлении Союза поддержки охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности «Национальный экологический корпус», отправленном на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

Экологи отметили, что действительности не соответствуют слова журналиста о том, что для очистки местности от разлившегося топлива понадобится 200 лет. Хотя работы на месте ведутся, а власти заявили, что критический этап чрезвычайной ситуации уже миновал.

Каким-то образом Караулов увидел мертвых животных и птиц вдоль берегов рек, где сейчас собирают разлитое сырье. При этом руководитель экологической организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, который приезжал в Норильск, не подтвердил эту информацию. Режим чрезвычайной ситуации ввели не по всей России, как утверждают авторы видео, а только на территории региона.

Авторы заявления уточнили, что журналист Андрей Караулов вел съемку своих роликов вовсе не на территории пострадавшего региона, а в своем загородном доме.

При помощи своих видеороликов автор распространяет заведомо ложную информацию и создает панику среди жителей Севера России. Он подрывает доверие к органам государственной власти, а также к тем, кто сейчас занимается ликвидацией последствий разлива топлива.

Авторы заявления попросили генерального прокурора назначить проверку видео Караулова на наличие в них действий, подпадающих под статьи «Заведомо ложное сообщение о действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений» Уголовного кодекса России и «Злоупотребление свободой массовой информации» Кодекса об административных правонарушениях.

Утечка топлива из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в водоемы. В регионе ввели режим ЧС. На месте продолжаются очистка рек и сбор нефтепродуктов. По последним данным, работники собрали более 32 тысяч смеси из воды и дизеля.