Больше 32 тыс. тонн смеси воды и дизеля собрали под Норильском

Аварийные бригады собрали и вывезли больше 32 тысяч тонн смеси воды и топлива и еще 112 тысяч загрязненного грунта после разлива дизеля под Норильском. Почву, которую нельзя собрать, обрабатывают сорбентом.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 297 кубометров, всего 32,6 тысячи кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 8,9 тонны загрязненного поверхностного грунта, всего 112 тысяч тонн», — цитирует ТАСС оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Кроме того, аварийные бригады обработали 13 километров береговой линии и 66,2 тысячи квадратных метров загрязненных участков сорбентом. Этот метод используется там, где грунт нельзя собрать и вывезти.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация бака, вылилась часть топлива. Из-за происшествия в грунт и воду попало около 21 тысячи тонн топлива. Загрязнены оказались реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

В ликвидации последствий ЧС задействованы более 700 человек, туда направили 303 единицы техники. На реках установили боновые заграждения, чтобы топливо не распространялось дальше по воде.