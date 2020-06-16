Власти: критический этап ликвидации ЧС в Норильске преодолен

Сам трудный момент в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске пройден. Такое заявление сделал губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден, ситуация взята под контроль», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, происходящее на месте ЧП через три-пять дней после случившегося и сейчас — «две большие разницы».

Губернатор добавил, что на месте разлива идет постоянный экологический мониторинг. Там работают красноярские экологи, представители власти, а также ученые из Сибирского Федерального университета (СФУ).

Во вторник, 16 июня, губернатор проводит рабочую поездку в Норильске вместе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло, министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

ЧП в этом городе произошло 29 мая, когда топливо вытекло из одного из резервуаров на ТЭЦ-3. В итоге около 21 тысячи тонн нефтепродуктов оказались в воде.

Компания «Норникель», которой принадлежит ТЭЦ-3, считает основной причиной случившегося резкое потепление в условиях вечной мерзлоты. После ЧП в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Ранее стало известно, что за все время спасателям удалось собрать уже более 30,6 тысячи кубометров загрязненной воды.