Весеннее тепло придет в Европейскую часть России

Аномально высокие температуры придут на следующей неделе на Европейскую территорию России. Столбики термометров покажут такие значения, которые больше характерны для конца марта-начала апреля.

«Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие <…> Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА «Новости».

Дневные температуры почти на всей европейской территории страны, согласно прогнозам Гидрометцентра, будут превышать норму на 10-14 градусов. Такие значения больше характерны для конца марта и даже 1 апреля, объяснил Вильфанд. Также весенние температуры будут на юге Европейской России.

Снег начал активно таять в московском регионе из-за резкого потепления. Сугробы уменьшились на 10 сантиметров. По предварительным прогнозам синоптиков, аномально теплая погода сохранится до конца января.

Столичных водителей экстренно предупредили о снижении видимости на дорогах из-за тумана. Предупреждение действует с 23 часов 24 января до 11 утра следующего дня, сообщил Департамент транспорта Москвы.