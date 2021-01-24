Сугробы в Подмосковье стали меньше на 10 см из-за резкого потепления

«В условиях интенсивного наступления оттепели явная угроза буквально нависла над снежным покровом московского региона. За прошедшие сутки высота снега в Клину уменьшилась сразу на 10 сантиметров — с 30 до 20 сантиметров», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Москве сугробы стали меньше на девять сантиметров. По предварительным прогнозам, аномально теплая погода, которая опережает климатическую норму температуры воздуха в среднем на 10 градусов, сохранится до конца января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей в ближайшие дни ждет мрачная и слякотная погода без солнечного света. Столицу и Московскую область окутает туман.

В воскресенье, 24 января, в Москве днем до +3 градусов, облачно, местами мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.