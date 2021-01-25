Водителей в Москве предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

В Москве ожидается ухудшение погодных явлений. Столичных водителей экстренно предупредили о снижении видимости из-за тумана. Информацию об этом сообщил Департамент транспорта.

«Поступило экстренное предупреждение. Сегодня с 23 часов до 11 утра в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 300–800 метров», — говорится в сообщении канала «Дептранс. Оперативно» в Telegram.

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность. В Москве прогнозируется влажность 97%, два градуса тепла, также возможен дождь.

Снег начал активно таять в московском регионе из-за резкого потепления. Сугробы уменьшились на 10 сантиметров. По предварительным прогнозам синоптиков, аномально теплая погода, которая опережает климатическую норму температуры воздуха в среднем на 10 градусов, сохранится до конца января.