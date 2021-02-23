Европе предрекли «кровавые» дожди в ближайшие дни

В ближайшие дни в Европе пройдут «кровавые» дожди. Такой необычный цвет осадки приобретут из-за песка и пыли. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Циркуляция меняет условия, начинает распространяться песок, пыль Сахары на европейскую часть. Перенос воздушных масс, насыщенных пылью, будет прежде всего происходить на Испанию, возможно, на самый юг Франции, на побережье Средиземного моря», — передал ТАСС его слова.

Синоптик добавил, что эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут создавать осадки красноватого цвета.

По прогнозам синоптиков, необычное метеорологическое явление будет наблюдаться в регионах на юго-западе Европы до среды включительно.

Специалисты предупредили, что в Западной Сибири, Заволжье и на Урале до конца февраля ожидается аномально холодная погода. Температура будет на 10–12 градусов ниже нормы и опустится до −30...−35 градусов.

В Москве и Подмосковье со второй половины недели ожидается резкое потепление до плюсовых температур, а также ветер и осадки.