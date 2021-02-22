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    22 февраля 2021, 21:35

    Москвичам рассказали, когда ждать потепления

    Анастасия Кукова

    После самой холодной ночи за последние 65 лет, которая придется на 23 февраля, в Москве начнется потепление. Уже 28 февраля ожидается слабый минус, в первый день весны температура достигнет шести градусов ниже нуля.

    Москвичам рассказали, когда ждать потепления

    Об этом газете «Вечерняя Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

    «Затем мороз начнет сбавлять обороты, а к выходным нас ждет околонулевая температура. Слабая оттепель», — сказал синоптик.

    По его мнению, календарная весна начнется похолоданием. Весь март будет холодным.

    Доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев посоветовал при скачках атмосферного давления и температуры уменьшить нагрузки на организм. В том числе, психологические. Необходимо также посоветоваться с врачом на предмет изменения дозы лекарственной терапии.