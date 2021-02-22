Москвичам рассказали, когда ждать потепления

После самой холодной ночи за последние 65 лет, которая придется на 23 февраля, в Москве начнется потепление. Уже 28 февраля ожидается слабый минус, в первый день весны температура достигнет шести градусов ниже нуля.

Об этом газете «Вечерняя Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец. «Затем мороз начнет сбавлять обороты, а к выходным нас ждет околонулевая температура. Слабая оттепель», — сказал синоптик. По его мнению, календарная весна начнется похолоданием. Весь март будет холодным. Доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев посоветовал при скачках атмосферного давления и температуры уменьшить нагрузки на организм. В том числе, психологические. Необходимо также посоветоваться с врачом на предмет изменения дозы лекарственной терапии.