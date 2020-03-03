Экологический сбор для покрышек, ламп и батареек введут в России

Производители батареек, ртутных ламп, автопокрышек и электроники первыми начнут платить экологические сборы. На эти деньги по всей стране создадут систему правильной утилизации данных отходов.

Первые экологические сборы введут для производителей и импортеров батареек, автомобильных покрышек, ртутных ламп и электроники. Данные содержатся в проекте концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров потребительских товаров и упаковки, разработанном в Минэкологии. Документ доступен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В первую очередь экологический сбор введут для батареек, ртутных ламп, электроники и автомобильных шин. Средства РОП как раз и нужны для того, чтобы создать систему сбора и утилизации таких отходов, действующую в масштабах всей страны», — пояснили ТАСС в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО).

Польза для кошелька и экологии

Ртутные лампы и батарейки часто выкидывают вместе с остальным мусором. Но эти отходы крайне токсичны, при сжигании или захоронении они выделяют опасные и ядовитые вещества. В электронике бывают аккумуляторы, которые тоже выделяют токсины. А еще в технике содержатся ценные пластики и дорогостоящие металлы, включая золото. Поэтому правильнее ее перерабатывать, извлекая все ценное.

«В этой сфере активно работает бизнес, многие ретейлеры уже сейчас собирают отработавшую свое технику. Данные отходы продаются утилизаторам, за них не приходится доплачивать. То есть это очень интересный вид отходов, который выгодно собирать отдельно. Это полезно и для экологии, для кошелька потребителей и магазинов», — рассказали в РЭО.

Металл и топливо «из резины»

Покрышки можно перерабатывать на резиновую крошку. А еще сжигать современным способом — методом пиролиза. Основные его плюсы заключаются в том, что сжигание происходит в закрытом режиме и для него не требуется кислород. Такая переработка не загрязняет окружающую среду, поскольку является безотходной. Получаемые в результате жидкое топливо, углеродосодержащий остаток, пиролизный газ и металлокорд покрышек можно использовать вторично.

«Переработать старую шину так, чтобы из нее получилась новая, к сожалению, при текущих технологиях невозможно. Собирая шины и утилизируя их, мы получаем металл и очень ценное, калорийное топливо», — заявили в РЭО.

Но для распространения этого вида переработки в России необходимы средства, чтобы перепрофилировать цементные заводы и сжигать там шины вместо газа. Кроме того, нужно наладить сбор покрышек по всей стране и доставлять их на предприятия. По мнению представителей РЭО, для этого нужно запустить специальную программу с контролем на федеральном уровне.

«Мусорная» реформа

Расширенную ответственность производителей ввели в России в 2014 году. В основном она касается упаковки. Производитель товара может платить экологический сбор за ее переработку, найти подрядчика для ее утилизации или делать это самостоятельно. Но, по мнению экспертов, такая модель совершенно неэффективна.

Новая реформа системы обращения с отходами стартовала в России в начале 2019 года. Основная ее цель — прекратить бездумное захоронение отходов на полигонах. В соответствии с нацпроектом «Экология» к 2024 году доля перерабатываемого бытового мусора должна увеличиться с 7 до 36% в 2019 году.