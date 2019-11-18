Опасные батарейки. РЭО рассказал, как правильно утилизировать отходы второго класса

Вокруг нас множество вещей на батарейках. Отслужив свое, источники питания становятся мусором, но просто выбрасывать их в контейнер опасно. А вы знали, что одна такая батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы? Как же правильно утилизировать отходы второго класса опасности? В поисках решения эксперты собрались за круглым столом.

«Сегодня никто не запрещает, точнее, никто не контролирует. Если ты батарейку выбросил в мусорное ведро, дальше она оказывается на полигоне. Токсичность от этой батарейки намного выше, чем у ТКО», — сказал эксперт ОНФ Александр Коган.

Неудивительно, что от всего потребляемого объема батареек в год, а это 20 тысяч тонн, перерабатывают только 3 процента. Достучаться до людей планируют с помощью просветительской работы. В некоторых регионах наметилась успешная практика — люди идут сдавать батарейки.

«Хочется, конечно, лучшие эти практики распространить. Больше, конечно, речь идет о культуре. О том, какие правила мы должны написать, чтобы человек был заинтересован в этих сборах и сдачах», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Специализированных предприятий, которые занимаются переработкой батареек, в России всего три — в Ярославле, Челябинске и Новосибирске. Но пока гораздо большую проблему представляет неразбериха на этапе сбора. Кто должен создавать точки приема и транспортировать отходы — не решено. А главное — за чей счет? Жители платить не должны, уверены в ОНФ.

«У нас одна из главных задач наших — это не допустить, чтобы пострадали граждане в ходе какого-то реформирования, поскольку введен — реформа стартовала — введен единый тариф, чтобы дополнительных средств уже не собирали никаких», — сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

В ответ спикеры предлагают следующую цепочку: ответственность за оборудование площадок сбора возложить на управляющие компании. Дальше в дело вступает региональный оператор ТКО и собирает отходы, после утилизация — этим занимается федеральный оператор. Им стала компания «Росатом».

«Размещение предприятий на территории каждого субъекта в логистической доступности к местам образования отходов по экономическим причинам не всегда возможно», — сказал Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор».

Навстречу пошли производители тех самых батареек — утилизируют их за свой счет. Сбор организовали с помощью торговых сетей. Так, в супермаркетах можно найти пункты приема батареек.

«На данный момент у нас уже более 1000 контейнеров, которые расположены от Мурманска до Сахалина. Такие крупные контейнеры, невозможно пройти мимо них», — рассказал генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.

Однако невозможно заставить систему работать без необходимой инфраструктуры. В частности, к 2020 году разработают федеральную схему утилизации батареек. В тестовом режиме ее опробуют пилотные регионы. Есть предложения и ввести систему поощрений для жителей при сдаче опасных отходов.

«В момент, когда вы собираете отработанные батарейки, вам предоставляется определенная скидка на приобретение новых», — отметил Денис Буцаев.

В Германии, например, штрафуют тех, кто неправильно выбрасывает батарейки. Сумма доходит до полутора тысяч евро. Но в России такие радикальных мер принимать не планируют. И революции в системе утилизации мусора не обещают. Сначала необходимо выработать нормативную базу.