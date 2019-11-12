Селективный сбор и сжигание. РЭО будет бороться с мусором по-французски

Компании развернули масштабную борьбу с мусором в России. Специалисты берут на вооружение не только опыт японских коллег, но и технологии европейских стран. Так, генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев обсудил возможность сотрудничества с французской Syctom.

В пресс-службе РЭО рассказали «360», что компания обратила свое внимание на Syctom из-за ее успешной работы по переработке и утилизации отходов.

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Каждый год специалисты Syctom обрабатывают и восстанавливают почти 2,3 миллиона тонн бытового мусора. Такой объем выбрасывают 5,7 миллионов жителей Франции из 84 муниципалитетов и Парижа.

Для эффективной борьбы с отходами Syctom оснастили десятью установками для их обработки, а также тремя мусоросжигательными установками, которые возвращают энергию. Ее затем можно использовать для других целей.

Помимо этого, компания использует в работе шесть центров селективного сбора мусора, центр по перегрузке остаточных отходов и еще пять центров, занимающихся их удалением.

Весь этот арсенал уже давно помогает Франции справляться с переработкой и утилизацией мусора, теперь «Российский экологический оператор» решил перенять опыт страны. Компания готова внедрить часть европейских технологий и усовершенствовать эту отрасль с помощью законодательной и нормотворческой работы французов.

Встреча Буцаева и представителей Syctom проходила 12 ноября. В обсуждении вопросов сотрудничества приняли участие технический директор Syctom Фредерик Ру, директор по межведомственным отношениям компании Каролин Шаль, а также советник посольства Франции по промышленности и экологии Станислас Анрион.

РЭО («Российский экологический оператор») создан в январе 2019 года по указу президента страны Владимира Путина. Компания появилась в рамках национального проекта «Экология» для обращения с твердыми коммунальными отходами. С ее помощью удается предотвратить вредное воздействие подобного мусора на здоровье человека и окружающую среду. Кроме того, РЭО занимается переработкой отходов для повторного использования, что помогает сберечь различные ресурсы.