Экологи WWF оценили разлив нефти у Новороссийска в 100 тонн

По оценке экологов, в море у Новороссийска вылилось около 100 тонн нефтепродуктов. На ликвидацию разлива может уйти до двух недель. Об этом глава программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников заявил РИА «Новости».

Книжников сообщил, что 7 августа они изучали разлив по радарному снимку, и тогда по площади он был небольшим. Но на следующий день та же съемка показала существенно большее загрязнение протяженностью до 20 километров.

«Объем нефтеразлива как минимум составил около 100 тонн», — сказал он.

Выброс нефти случился 7 августа при закачке топлива на греческий танкер Minerva Symphony с погрузочного устройства ПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, где после этого заявляли, что разлив по площади 200 квадратных метров, а в воду попало порядка 9,6 тонны нефтепродуктов.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной ранее заявил, что нефтяное пятно близ Новороссийска может полностью испариться уже к концу дня.

Проверить масштаб разлива нефти ранее поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.