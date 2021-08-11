Нефтяному пятну у Новороссийска предсказали исчезновение к концу дня

Нефтяное пятно в районе Новороссийска, которое образовалось 7 августа, сможет практически исчезнуть к концу дня. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной.

По его словам, легкие фракции нефти быстро испаряются на солнце.

«Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50% объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут», — сказал Костяной в беседе с РИА «Новости».

Точнее можно будет сказать, изучив спутниковый снимок, который ожидается сегодня. Специалисты посмотрят, не осталось ли чего-либо в море. По словам Костяного, за четверо суток все должно исчезнуть.

Нефтяное пятно образовалось во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Площадь загрязнения составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как говорили ранее. Площадь нефтяного пятна удалось определить с помощью радиолокационного снимка спутника Sentinel-1.