Абрамченко поручила проверить масштаб разлива под Новороссийском

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала ряд поручений после разлива топлива в открытое море в районе Новороссийска. В частности Росприроднадзор должен будет проверить информацию о занижении масштабов ЧП. По последним данным, площадь загрязнения составила 80 квадратных километров.

Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефти у берегов Новороссийска, а руководству ведомства — взять на личный контроль ликвидацию и восстановление водной среды.

Кроме того, органы проверят информацию о занижении объемов разлива нефтепродуктов. Изначально сообщалось, что нефть попала в воду и разлилась на площади 200 квадратных метров, объем составил около 12 кубометров. Такие данные предоставила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума. Однако позднее на сайте Института космических исследований РАН сообщили, что площадь оказалось намного больше.

«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров», — говорится в сообщении РАН.

ЧП произошло 7 августа. Нефть разлилась во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума.