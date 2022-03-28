Экологи предсказали Европе климатическую катастрофу из-за перехода на американский газ

Переход стран Европы на американский газ может оказаться чреват глобальной климатической катастрофой. Такое мнение высказал старший директор по энергетическим фирмам экологической организации Sierra Club Келли Шихан. Ее слова привела газета The Guardian.

Как утверждает Шихан, дополнительная поставка странам Европы 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США и дальнейшее увеличение этих поставок до 50 миллиардов кубометров в год могут отодвинуть сроки отказа от ископаемого топлива на многие годы.

«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», — заявила Шихан.

Ранее США выразили готовность заменить российский газ в Европе. Вашингтон, в частности, предложил построить газопровод из Испании во Францию, который стал бы альтернативой поставкам голубого топлива из России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Сейчас РФ поставляет Европе около 40% потребляемого ею газа. Прокачка осуществляется по «Северному потоку», через Украину, по газопроводам «Ямал — Европа» и по «Турецкому потоку».

В то же время, министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что заменить поставки российского газа в Европе сейчас почти невозможно.