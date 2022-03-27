Боррель назвал сроки отказа Евросоюза от российского газа

Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, предполагается использовать различные источники для поставок топлива.

«Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их», — подчеркнул Боррель.

В настоящее время Россия поставляет Европе около 40% потребляемого ею газа. Прокачка осуществляется по «Северному потоку», через Украину, по газопроводам «Ямал — Европа» и по «Турецкому потоку». С середины 2021 года стоимость газа на европейском рынке растет на фоне низкого уровня заполненности подземных хранилищ, ограничения предложения от основных поставщиков и высокого спроса на СПГ в Германии.

Призывы снизить зависимость Европы от российского газа стали активнее звучать после начала спецоперации и нового витка антироссийских санкций. Тогда рынок отреагировал на происходящее увеличением стоимости газа почти до четырех тысяч долларов за одну тысячу кубометров.

Президент России Владимир Путин 23 марта сообщил о том, что все расчеты за газ с недружественными странами будут проводиться за рубли. Он поручил правительству и Центробанку определить порядок совершения подобных операций.

Ранее министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что альтернатив российскому газу для Европы сейчас нет.