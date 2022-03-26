Катар признал безальтернативность российского газа для Европы

Альтернатив российскому газу для Европы сейчас нет, заявил министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. Об этом он сообщила CNN.

Заменить поставки российского газа в Европе сейчас почти невозможно, заявил аль-Кааби. Он отметил, что для Катара всегда было важно выйти на европейский рынок. Он допустил, что в будущем Катар тоже будет снабжать Европу. Но сейчас российский газ безальтернативен для европейцев.

«Не думаю, что мы прямо сейчас сможем помочь. Занять место России в поставках энергоносителей не может никто», — сказал аль-Кааби, выступая на международной конференции в Дохе.

Заменить российский газ за один день невозможно, отметил госминистр. На это, по оценке аль-Кааби, потребуется около пяти-семи лет.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее сообщил о договоренностях с Катаром по поставкам сжиженного природного газа в ФРГ. Хабек подчеркнул, что речь идет о долгосрочном энергетическом партнерстве. Планируется, что катарские и немецкие компании заключат соглашения о поставках СПГ.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не видит причин соглашаться на требования России о переводе платежей за поставки газа в рубли.