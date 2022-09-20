Синоптик предупредил москвичей о дождливой погоде во вторник | 360°

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Синоптик предупредил москвичей о дождливой погоде во вторник

Синоптик Михаил Леус спрогнозировал 20 сентября в Москве дождь и до +15 градусов

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Жителей Москвы во вторник, 20 сентября, ждет дождливая погода и до +15 градусов. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА «Новости».

Местами пройдут кратковременные дожди, в остальном будет облачно с прояснениями. Если в Москве воздух прогреется до +13…+15 градусов, то в Подмосковье диапазон немного шире — до +11…+16 градусов.

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Юго-западный ветер немного стихнет, его порывы будут достигать четырех-девяти метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба.

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Синоптик Александр Шувалов объяснил дождливую погоду влиянием южного циклона. Он уйдет не скоро, зато в выходные возможно краткосрочное бабье лето — дожди стихнут на 36–48 часов.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков дал примерный прогноз на октябрь. В начале месяца будет так же тепло, как в сентябре, затем похолодает до +9…+11 градусов. К середине месяца в Москве может выпасть первый снег. Синоптик назвал это предзимним похолоданием.

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