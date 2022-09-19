Синоптик Старков рассказал о теплой погоде в октябре | 360°

Экология 19 сентября 2022, 19:44 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик Старков рассказал о теплой погоде в октябре

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Октябрь в Москве будет по-сентябрьски теплым. Такой информацией поделился ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, передала «Вечерняя Москва».

Температура воздуха будет достигать отметки в 15–17 градусов. Такая погода продержится первые пять месяца. Далее немного похолодает — до 9-11 градусов.

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«В середине месяца вероятно первое предзимнее похолодание. Как известно, на середину октября приходится православный праздник Покров, и мы знаем, что он приносит первый снег, а также может формировать первый снежный покров», — рассказал Старков.

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