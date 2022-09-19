«Долгоиграющий процесс». Жителям Москвы и Подмосковья пообещали дождливую неделю | 360°

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«Долгоиграющий процесс». Жителям Москвы и Подмосковья пообещали дождливую неделю

Синоптик Шувалов спрогнозировал дождливую неделю в Москве и области

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В Москву и Подмосковье придет новый южный циклон, который принесет дожди, рассказал «360» синоптик Александр Шувалов. По его словам, осадки будут иметь долгоиграющий характер.

Нынешний циклон в ближайшие дни покинет столичный регион, он уже северо-западнее Москвы, рассказал Шувалов. Во вторник температура воздуха прогреется до 15 градусов, ветер стихнет, специалисты ожидают дождей на севере Подмосковья.

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«К нам приближается очередной южный циклон <…> Это долгоиграющий процесс, [дожди будут] небольшие, местами умеренные», — отметил специалист. Температура будет находиться в пределах 10-15 градусов, добавил он.

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Шувалов не исключил наступления краткосрочного бабьего лета в субботу и воскресенье.

«Есть вероятность отличная от нуля того, что в выходные у нас опять будет пунктирное бабье лето — то есть опять на 36-48 часов нас оставят дожди в покое, и мы спокойно проведем выходные», — заявил синоптик. Он отметил, что более точный прогноз можно будет сделать ближе к концу недели.

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