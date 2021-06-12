Дожди и грозы придут в Москву в День России

Дождь, местами сильный, а в отдельных районах еще и гроза ожидаются в Москве в субботу, 12 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Непогода придет в столицу в период с 13:30 до 23:00. В Москве будет пасмурно, пройдет дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха составит около +20 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГУ МЧС России по Москве призвали водителей снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих авто и не совершать внезапных маневров. А пешеходам напомнили, что в дождь и сильный ветер следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что в День России атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба — это ниже нормы.

Жителей столичного региона предупредили о переносе купального сезона на вторую половину следующей недели. Причина этому — дожди, из-за которых вода не успела прогреться.