Москвичей предупредили о грозе и низком давлении в День России

12 июня в Москве пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +23 градуса, а атмосферное давление будет падать. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В праздничный день синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием обширной циклонической ложбины, углубляющейся с северо-запада. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+24 градуса», — приводит РИА «Новости» слова Леуса.

По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до семи метров в секунду. При грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба — это ниже нормы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о переносе купального сезона в московском регионе из-за дождей. По его словам, вода еще не успела как следует прогреться. Об этом пишет «Газета.ru».